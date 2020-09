SP: Governo irá subsidiar a compra de computadores para professores

Na tarde de ontem, sexta-feira (25), o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciou o lançamento de um novo programa: Professor Conectado. Desse modo, informou que por meio do programa o governo subsidiará a compra de computadores para professores e coordenadores da rede pública estadual de ensino.

De acordo com o anúncio de Dória, o programa irá subsidiar a compra de 161 mil computadores.

Nesse sentido, o governador ressaltou a importância dos computadores como ferramentas essenciais no processo de aprendizagem moderno.

“São Paulo dá um passo gigantesco ao proporcionar a todos os seus professores a utilização de um computador na sua casa e na sala de aula. Com esse programa, estamos garantindo que os professores de São Paulo estejam em sintonia com a tecnologia do século 21”, disse o governador.

Desse modo, a Secretaria da Educação deverá pagar aos professores 24 parcelas de R$ 83 mensais, totalizando o valor de R$ 2 mil. Apenas os profissionais que cumprirem as condicionais de presença e formação impostas pelo governo estadual poderão receber o benefício.

Além disso, os professores que desejarem comprar computadores acima do valor pago terão que arcar com o custo extra.

Assim, ao longo de dois anos, o programa deverá investir o total de R$ 322 milhões para a compra dos computadores.

Rosseli Soares, secretário da Educação de SP afirmou ainda que “O programa Professor Conectado vai fortalecer o processo do ensino híbrido, por conta da pandemia e da suspensão das aulas presenciais, aprimorando a qualidade do ensino aos nossos estudantes”.

O programa terá uma outra etapa para beneficiar os diretores e os demais profissionais do magistério.

