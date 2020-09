SpaceX vai começar a produzir o foguete Super Heavy, garante Musk

A SpaceX vai iniciar a produção do primeiro protótipo do foguete Super Heavy ainda nesta semana. Quem garante é o CEO da companhia Elon Musk, que anunciou a novidade na última segunda-feira (31), durante a conferência online “Humans to Mars”.

O equipamento, apontado como o maior foguete de combustível líquido já construído, será o responsável por impulsionar a também gigantesca espaçonave Starship até a órbita da Terra, nas futuras missões da empresa rumo a Marte e também à Lua.

Mais alto do que um Falcon 9 de dois estágios, o novo impulsionador vai contar com 28 motores Raptor, uma pequena diminuição em relação ao projeto original, que previa um total de 31 unidades. Segundo Musk, cada um destes motores é capaz de levantar 200 vezes o seu próprio peso.

O Super Heavy será essencial para a missão que pretende colonizar Marte.Fonte: Flickr/SpaceX

Com todo este desempenho, o Super Heavy terá mais que o dobro da força de impulsão do Saturn V, foguete que levou os astronautas da missão Apollo à Lua. Já em comparação com o Falcon Heavy, da própria SpaceX, o impulso do novo modelo é três vezes maior.

Desafios em Marte

No mesmo evento virtual em que garantiu o início da montagem do Super Heavy, Musk também comentou sobre os desafios que os primeiros humanos em Marte terão. De acordo com ele, ir ao Planeta Vermelho não será a maior dificuldade dos astronautas. O principal obstáculo está na construção de uma cidade autossustentável por lá.

Ele disse também haver uma grande chance de que os primeiros colonos morram durante o trabalho, devido às inúmeras adversidades. “Quero enfatizar que isso será perigoso e difícil, mas será muito glorioso, se der certo”, explicou.

A construção da nave Starship foi outro ponto abordado. Conforme o CEO, a empresa está “fazendo um bom progresso” no desenvolvimento do projeto e pretende realizar “centenas de missões com satélites” antes das viagens tripuladas.