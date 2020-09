Spider-Man: Miles Morales ganha novo gameplay focado na porradaria

Spider-Man: Miles Morales foi anunciado oficialmente no último evento de revelação do PlayStation 5 e hoje (16) acaba de receber o seu primeiro gameplay focado na porradaria.

Com algumas referências aos filmes e algumas cenas que lembram muito os da franquia Uncharted, o gameplay inédito de Spider-Man: Miles Morales mostra os poderes do sucessor do amigão da vizinhança, que precisa lutar contra uma gangue cibernética e proteger Nova Iorque. Confira:

Spider-Man: Miles Morales será lançado no fim do ano para PlayStation 4 e 5.

