Spider-Man: save do PS4 não será compatível com edição para PS5

Com diversas melhorias gráficas, Spider-Man Remastered será um dos títulos de lançamento do PS5. Contudo, os jogadores do game original para PS4 não vão poder importar o progresso para a versão especial do PS5.

A informação foi revelada pela Insomniac Games em recente mensagem no Twitter. No caso, a desenvolvedora respondeu à dúvida de um fã sobre o assunto.

Saves won’t transfer from the original game to the Remaster — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2020

A edição remasterizada está sendo tratada pelos devs como um novo jogo. Portanto, ela deve trazer certos diferenciais em relação ao original, incluindo até mesmo uma nova galeria de Troféus.

Por outro lado, o game do cabeça-de-teia possui um gameplay tão divertido que não seria tão ruim começar tudo do zero. Isso sem contar a possibilidade de acompanhar novamente a história com os gráficos aprimorados da nova geração.

Lançado em 2018, Spider-Man foi bastante elogiado pelos fãs e a crítica.Fonte: Voxel

Sem versões físicas para o PS5

Outra informação revelada pela Insomniac Games é que a versão remasterizada não terá cópias físicas. Assim, ela será disponibilizada apenas como um voucher para download de acordo com a edição que o jogador adquirir de Spider-Man: Miles Morales.

Como dito, Spider-Man Remastered e Miles Morales serão lançados com o PS5 no dia 12 de novembro de 2020. Qual é a sua expectativa em relação às novas versões do game do herói da Marvel? Conte para gente nos comentários!