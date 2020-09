Spin-off: filme de zumbis de Zack Snyder ganhará anime na Netflix

Army of the Dead (Exército dos Mortos, em uma tradução livre), novo filme de terror de Zack Snyder, vai ganhar um prequel e uma série de anime na Netflix. Os projetos foram anunciados pelo streaming na última quarta-feira (2) e o diretor de Batman vs Superman atuará como produtor.

A trama aborda a saga de um grupo de mercenários que são contratados para realizar um perigoso “assalto” em Las Vegas. Isso acontece porque eles precisam recuperar o dinheiro do dono de um dos maiores cassinos da cidade. E a aventura só é necessária porque Las Vegas está infestada de zumbis, o que pode trazer problemas sérios aos membros do grupo.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Os novos projetos vão anteceder essa história. Foi anunciado que Snyder vai dirigir dois episódios da série animada, junto de Jay Oliva. Ele também vai atuar como showrunner da produção, que será focada no personagem Scott (de Dave Bautista), mostrando também como o apocalipse zumbi se desenvolveu em Las Vegas.

Já o filme prequel vai ser focado no personagem Ludwig Dieter (interpretado por Matthias Schweighöfer). O ator também será responsável por dirigir a obra.

Nomes do elenco como os de Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick e Ella Purnell já estão confirmados no anime, reprisando seus papéis originais.

O filme estava previsto para ser lançado na plataforma da Netflix neste ano, no entanto, por conta da pandemia do coronavírus, os planos tiveram de ser alterados.

A nova previsão de estreia é para 2021.