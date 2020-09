Sport anuncia contratação do meia Thiago Neves

O Sport anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia Thiago Neves.

“O que transforma a luta em conquistas é a garra de um grupo. Temos mais um reforço no time para caminhar junto conosco. Thiago Neves é do Leão! Seja muito bem-vindo!”, escreveu o time do Recife, em suas redes sociais.

O jogador de 35 anos está sem clube desde que rescindiu contrato com o Grêmio recentemente.

Ele chegou a acertar com o Atlético-MG, mas a equipe alvinegra desistiu do negócio após repercussão negativa entre os torcedores.

Sport anunciou contratação do meia Thiago Neves Reprodução

Em suas redes sociais, o Sport publicou vídeo com Thiago Neves mandando sua primeira mensagem aos torcedores.

“Fala, galera! Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Mais um gigante do futebol brasileiro. Vai ser uma honra para mim vestir essa camisa e defender um clube tão grande e gigante como o Sport”, afirmou.

“Sport, pode ter certeza que farei o possível e o impossível dentro de campo para que a gente consiga grandes resultados e façamos um belo campeonato também. Grande abraço e estou chegando”, completou.

Pelo Grêmio, Thiago Neves fez 14 partidas na temporada e marcou um gol.