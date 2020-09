Spotify está testando enquetes para podcasts

Tentando melhorar as interações entre os criadores de podcasts e os usuários da plataforma, o Spotify começou a testar, nesta quarta-feira (23), o recurso de enquetes para os podcasters. Com a novidade, os apresentadores podem fazer uma série de perguntas aos seus ouvintes e receber o feedback deles.

Ao lançar uma enquete, o criador de conteúdos terá a possibilidade de se conectar melhor com os seus fãs em episódios futuros, de acordo com o serviço de streaming de áudio. Ele poderá, por exemplo, descobrir os assuntos de interesse do público, verificar opiniões sobre programas anteriores e buscar sugestões de convidados.

Tanto o apresentador quanto os ouvintes que participarem da votação poderão visualizar as respostas em tempo real, conferindo a quantidade de votos aumentar ou diminuir para cada alternativa criada. Segundo a empresa, os votos são anônimos, ou seja, os podcasters não têm acesso aos dados de quem deu a sua opinião.

A novidade permitirá uma maior interação entre podcasters e ouvintes.Fonte: Spotify/Divulgação

A enquete para podcasts no Spotify será visualizada na parte inferior da página do episódio, nos programas selecionados para o teste da função, e também na tela de reprodução, enquanto você escuta a transmissão desejada. O criador tem a opção de limitar a participação a uma resposta por pessoa ou liberar múltiplas respostas, mas só pode lançar um questionário por vez.

Quando estará disponível para todos?

Inicialmente, o recurso será oferecido a um número limitado de usuários beta do serviço e somente para podcasts selecionados. Programas como Incredible Feats with Dan Cummins, The Rewatchables e Crime Countdown, entre outros, são alguns dos escolhidos.

Durante a fase de testes, as enquetes estarão visíveis para 90% dos usuários em todos os mercados, podendo ser acessadas nas versões do app para Android e iOS.

Ainda não se sabe quando a ferramenta será disponibilizada em definitivo, para toda a base de usuários do streaming.