Spotify: Modo karaokê e outras funcionalidades são testadas

Jane Manchun Wang, engenheira de software, revelou alguns detalhes sobre o modo karaokê do Spotify e outras funcionalidades que começaram a ser estudadas para o streaming. Em uma série de publicações no Twitter, Wang falou sobre as sessões em grupo e a possibilidade de que usuários do plano gratuito possam ouvir 30 minutos de música no modo offline. Até o momento, esse recurso era exclusivo dos assinantes.

A funcionalidade ainda não foi liberada para todos os usuários. Até o momento, a engenheira de software também não divulgou nenhuma data de estreia para os novos recursos. Veja os tweets a seguir:

Spotify is working on Karaoke Mode the vocal level is adjustable pic.twitter.com/apeIlETAQs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 7, 2020

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Conheça o modo karaokê do Spotify

O modo karaokê permite que os usuários criem sessões em grupo para soltar a voz. O volume da voz do cantor pode ser ajustado, permitindo que os amigos cantem de acordo com a sua preferência. Enquanto isso, a tela mostra a letra das canções escolhidas para que todos possam acompanhar.

Além deste novo modo e da disponibilização de 30 minutos de música offline gratuitas, a tela de exibição do Spotify em carros também deve mudar. Os ícones serão maiores e o aplicativo terá comandos de voz integrados ao Google Assistente.

Por último, o botão de curtir músicas também foi repaginado para melhorar a experiência dos usuários. Agora, em vez de simplesmente ficar vermelho, o botão libera pequenos corações que flutuam pela tela. Ao descurtir, o botão chacoalha e o coração volta a ficar sem preenchimento.

Novas informações sobre o modo karaokê do Spotify e a disponibilização das novas funcionalidades devem ser revelados após o período de testes.