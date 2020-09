Star Renegades receberá tradução para Português até o fim do ano

Depois de ser lançado em acesso antecipado no mês de Setembro, os desenvolvedores de Star Renegades divulgaram um novo trailer do game, com foco nas conquistas e nas próximas atualizações. A Massive Damage Inc. também informou que o idioma Português Brasileiro aparecerá no título, até o fim do ano, proporcionando um entendimento maior da história para aqueles que possuem dificuldade com o Inglês. Confira a seguir:

Novidades

Por meio de um mapa, a empresa mostrou todas as atualizações que estarão presentes no título, com novidades até 2021. Entre elas:

Suporte ao idioma português do Brasil;

Nova classe de personagens, chamada Dragoon;

Novos mapas com biomas distintos;

Novos adversários e chefes para desmantelar e destruir;

Novos upgrades para melhorar sua equipe;

Novas armas para destruir o Imperium;

Melhorias de jogabilidade.

Em Star Renegades, seu objetivo é liderar um grupo de renegados contra máquinas e alienígenas do Imperium, num RPG roguelite com foco no combate por turnos.