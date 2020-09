Star Wars: 7 frases sábias do Mestre Yoda

Na trilogia original de Star Wars, Mestre Yoda é apresentado como um ancião com mais de 900 anos. Mesmo assim, a figura icônica se propõe a ensinar o jovem Luke Skywalker como ser um Jedi.

Com um jeito único de falar, ele transmitiu seus conhecimentos para o padawan – termo usado para aprendiz. Ao mesmo tempo, seus ensinamentos despertam reflexões em milhares de fãs da franquia. Por isso, selecionamos sete frases sábias do Mestre Yoda.

O Império Contra-Ataca (1980)Fonte: IMDb/Divulgação

“Guerras Não Fazem Ninguém Maior”

No filme O Império Contra-Ataca (1980), Luke viaja para Dagobah em busca de um “grande guerreiro” para treiná-lo como um Jedi. Entretanto, ao chegar ao planeta fictício, ele encontra o pequeno e frágil Mestre Yoda.

Ao reparar na reação do jovem, o ancião deixa claro que as guerras não fazem ninguém maior que os outros. No caso, esse conhecimento é resultado de muitos anos observando diversos guerreiros e batalhas.

“Um Jedi usa a força para conhecimento e defesa, nunca para ataque”

Ao iniciar o treinamento de Luke, Yoda explica que o poder dos Jedi não deve ser usado para atos desnecessários de violência. No caso, isso seria contra os costumes dos nobres guerreiros. Tal ensinamento é semelhante à filosofia de diversas artes marciais.

O Império Contra-Ataca (1980)Fonte: IMDb/Divulgação

“Raiva, medo, agressão. Ao lado sombrio elas pertencem”

Yoda destaca que os sentimentos negativos estão relacionados ao lado sombrio da força. Logo, aqueles que cedem a essas emoções são facilmente conduzidos para o caminho do mal. Assim, ele ressalta que os Jedi são pessoas calmas e pacificas.

“Você deve desaprender o que aprendeu”

Diferente de Luke, os padawans iniciam o treinamento ainda na infância. Por isso, quando começou a ser ensinado por Yoda, o herói possuía diversas crenças que não eram compatíveis com o caminho Jedi.

Diante disso, o mestre explica ao aprendiz que ele precisa esquecer velhos hábitos e pensamentos. Apenas dessa forma, ele conseguiria obter novos conhecimentos e observar o mundo sob uma nova perspectiva.

O Império Contra-Ataca (1980)Fonte: IMDb/Divulgação

“Passe adiante o que aprendeu”

Yoda acreditava que os Jedi tinham o dever sagrado de transmitir o conhecimento para a próxima geração de padawans. Essa foi a última lição que o mestre deixou para Luke Skywalker em O Retorno de Jedi (1983).

Quem assistiu a mais recente trilogia de Star Wars, soube que o antigo aprendiz se tornou um mestre e iniciou uma academia Jedi. Bem como, ele passou os conhecimentos para Ben Solo/Kylo Ren e Rey.

“Sempre em movimento é o Futuro”

Quando Luke está preocupado com Leia e Han Solo, ele pede para o mestre olhar o futuro e descobrir se os amigos estão em perigo. No entanto, Yoda responde que é impossível prever o futuro porque todas as coisas estão sempre em movimento.

Ataque dos Clones (2002)Fonte: IMDb/Divulgação

“Fazer ou não fazer. Tentativa não há”

Para Yoda, apenas a tentativa é algo negativo que demonstra falta de entusiasmo. Desta forma, a pessoa não deve realizar uma tarefa se não estiver realmente determinada a concluí-la. Sem dúvidas, essa frase é uma das mais famosas de toda a franquia.

Qual é o ensinamento do Mestre Yoda que mais marcou sua vida? Compartilhar esses conhecimentos com outros fãs de Star Wars!