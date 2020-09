Startup cria ‘troco digital’ para facilitar a vida de varejistas

A cédula de R$ 200 pode provocar grandes inconvenientes para comerciantes que trabalham com dinheiro em espécie. Para contornar a eventuais faltas de trocos, a startup Troco Simples tenta simplificar transações financeiras que envolvem dinheiro utilizando a nuvem e transferências digitais.

Atuando primeiramente em estados da região Sul do país, a startup Troco Simples tenta solucionar a falta de troco que tanto preocupa empreendedores após a introdução da cédula de R$ 200 com alternativas digitais. O sistema é simples: seu cliente paga pelo serviço com dinheiro físico e você devolve a diferença em saldo no app Troco Simples.

O app é capaz de fazer transferências, fazer recarga de celular, pagar passagens de transporte urbano, pedágios e fazer doações automáticas para instituições de caridade escolhidas pelo usuário. Além disso, o consumidor tem a vantagem de estar com seus “trocados” rendendo constantemente, chegando a crescer cerca de 3,65% ao ano.

Evitar a busca por moedas e contornar problemas com arredondamentos é a missão da Troco Simples.Fonte: VisualHunt

“Nosso papel é levar aos varejistas e consumidores acesso a essas alternativas que diminuem a dependência de carregar dinheiro e moedas em grande quantidade na mão.”, defende a especialista em finanças Nathalia Arcuri. Além de facilitar para o varejista, reduzir a circulação de moedas é o ideal para proteger a população durante período de pandemia.

No entanto, um contraponto é que os valores do troco digital podem ser resgatados somente por pessoas com contas bancárias, ainda que sirvam para consumo posterior em lojas parceiras. Apesar dessa limitação, a Troco Simples alcançou 500 estabelecimentos no Brasil e realizou mais de 300 mil transações somente no primeiro semestre de atividade.

O empreendedor interessado no app da Troco Simples pode entrar em contato com a startup e se tornar uma loja parceira por meio do site oficial da companhia. A mesma página reserva uma seção para sanar dúvidas frequentes, tanto do consumidor, quanto do comerciante.