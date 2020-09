Stefanini abre mais de 150 vagas de EMPREGO pelo país

À procura de um emprego? A Stefanini, multinacional brasileira, prestadora de serviços software para informática e consultoria, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas. São, ao todo, 153 vagas de emprego pelo país.

“Nosso principal objetivo é ajudar você nos desafios do seu negócio. Presente em 40 países com mais de 25.000 funcionários, somos a quinta multinacional brasileira mais internacionalizada e estamos entre as 100 maiores empresas de TI do mundo”, diz a empresa.

De acordo com com a entidade, a Stefanini busca encontrar as soluções ideais para seus desafios comerciais e impulsionar a inovação necessária para garantir que sua empresa prospere na era digital”.

Confira alguns cargos logo abaixo:

Cargos

Analista de Suporte

Suporte Técnico

Desenvolvedor

Analista de Teste de Sistema

Analista Administrativo

Analista de Redes

Analista de Infraestrutura

Administrador Financeiro

Engenheiro de Projetos

Suporte de Campo

Consultor Técnico

Líder Técnico

Assistente de Recursos Humanos

As oportunidades são para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, Distrito Federal, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

Os requisitos variam para cada cargo.

Escolaridade Mínima: Ensino médio (2º grau), superior ou de curso técnico, a depender do cargo;

Conhecimento em Pacote Office

Benefícios

Os benefícios também podem variar para cada cargo.

Assistência médica e odontológica

Auxílio combustível

Seguro de Vida

Vale-alimentação, refeição e transporte

Inscrições e Informações

Dessa forma, os interessados podem encontrar vagas na área de atuação de seu interesse e se candidatar através do seguinte link: https://stefanini.infojobs.com.br/

Importante destacar que existem diversas áreas de atuação, havendo muitos cargos a serem preenchidos e, os interessados podem fazer a inscrição a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!