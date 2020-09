Stelinha declara guerra a ‘caipira ruiva’ e tira Arthur da fossa · .

De olho no dinheiro de Natasha (Lavinia Vlasak) em Totalmente Demais, Stelinha (Glória Menezes) vai declarar guerra à “caipira ruiva” Eliza (Marina Ruy Barbosa) para juntar Arthur (Fabio Assunção) com a ex-mulher e tirar o filho da fossa. A golpista da terceira idade ouvirá escondida que a ex-nora ficará riquíssima na novela das sete da Globo.

Acompanhada de Maurice (Reginaldo Faria), a madame escutará o desabafo da ex-top model com o bon vivant, já que ambos compartilham de desilusões amorosas. A esta altura, o dono da Excalibur ainda estará sofrendo com o término do namoro com a protagonista, enquanto ela terá descoberto que foi trocada por um personal trainer cubano.

“É aqui o clube da insônia?”, perguntará Natasha ao ver o ex reflexivo no sofá da sala. “Não, aqui é a assembleia dos corações partidos”, ironizará o empresário. “Quem diria, né? Dois ex-modelos lindos de morrer, que despertaram paixões pelo mundo estão aqui em plena madrugada em petição de miséria”, lamentará a mãe de Jojô (Giovanna Rispoli).

“Ai, Arthur, eu sei que você tá comendo o pão que o diabo amassou por causa da Eliza”, falará a dondoca. “E você que foi traída pelo Steve, que era completamente domesticado”, vai comparar o agente. “Ao contrário de você, ele pelo menos vai me deixar bem de vida, tá? Casa em Itanhangá [bairro nobre do Rio de Janeiro], uma ilha em Angra [dos Reis], contas no banco”, listará a ex-jurada do concurso Garota Totalmente Demais.

“Ei, eu te dei a Jojô, quer tesouro maior que esse?”, dirá o loiro, contando vantagem. “Verdade, mas que você é impossível”, concluirá Natasha.

Novo plano

Os pais de Arthur, então, sairão de fininho da sala para conversarem a sós no quarto. “Eu não acredito no que acabamos de ouvir”, dirá a idosa em polvorosa. “Nem eu, eu tô até arrepiado”, brincará o patriarca. “É a mulher perfeita para fazer o Arhtur esquecer de vez a caipira ruiva estava sempre diante dos nossos olhos”, constatará a avó de Jojô.

“Charmosa, elegante e rica!”, vibrarão os dois. “Como diria Maria João, eu agora sou Artasha!”, decretará a personagem de Glória Menezes, em referência ao nome para shippar o casal Arthur e Natasha. As cenas vão ao ar a partir do dia 21 de setembro em Totalmente Demais.

A trama escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na novela das sete.

