Sthefany Brito desabafa sobre sexo na gravidez e irritabilidade constante

Sthefany Brito casou-se com Igor Raschkovsky há 2 anos e há 5 meses espera o primeiro filho do casal. A mãe de Antônio Enrico, que ainda está para nascer, aproveitou um tempo livre para desabafar sobre várias questões que envolvem sua gravidez.

A atriz começou seu relato toda animada, falando que o quarto do futuro do bebê está para ficar pronto em duas semanas. No entanto, ela reclamou de constantes dores nas costas, enjoos repetitivos à noite e que não tem mais enxergado seu próprio umbigo — literalmente.

Sobre o sexo com o marido, Sthefany foi direta e reta: “Muda, não é, galera? Temos uma barriga no meio disso tudo. Temos que nos adaptar a ela. Mas a gente dá uma jeitinho“. Ainda falando de Igor, a famosa confessou que está mais irritada nesses dias: “Tenho vários picos de irritabilidade. E é difícil porque às vezes, nem eu me aguento. Santo Igor. Tenho que reconhecer“.

Sthefany Brito, por sinal, sinalizou que prefere que seu parto seja natural, mas que não irá impor isso: “Estou me preparando para isso e desejo muito que isso aconteça. Mas antes de querer isso, eu desejo que seja feito o melhor para o meu filho da maneira mais segura e saudável e possível. Então, seja o que Deus quiser“.

A irmã de Kayky Brito, que cortou o cabelo recentemente para finalizar as gravações da novela Amor Sem Igual, também notou outra diferença em sua aparência: “Senti muita diferença. O quadril alarga bastante, mas eu estou me amando“.

Sobre opiniões de pessoas próximas e seguidores, a artista até notou que algumas são genuínas, mas considerou alguns dos palpites como inconvenientes: “Eu entendo que muita gente quer ser legal e dar uma dica bacana, eu estou super aberta para isso… Mas tem pessoas muito inconvenientes, eu fico muito chocada“.

Por fim, Sthefany expôs suas inseguranças em relação à maternidade que está por vir: “Será que eu vou saber fazer, será que eu vou conseguir dar de mamar, será que eu vou ser uma boa mãe… São muitas preocupações, mas eu sei que eu vou ser a melhor que eu puder ser“.

