Streaming CBS All Access passará por reforma e será chamado de Paramount+

O CBS All Access é uma plataforma de streaming que, entre tantas outras, acabou tornando-se desconhecida para grande parte do público. Como forma de reforçar sua presença no mercado e chamar a atenção para o seu catálogo, o site ganhará um nome novo: Paramount+. A iniciativa deve ser oficializada no começo de 2021.

A mudança no nome foi feita pensando na expansão da plataforma de streaming, conforme notícia divulgada pela ViacomCBS. Além disso, foi anunciado que a Paramount+ vai chegar também na Austrália e na América Latina, competindo diretamente com as outras companhias que já têm um público estabelecido.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Detalhes sobre o novo conteúdo

A ViacomCBS deu algumas informações sobre o que estará disponível no catálogo da Paramount+, dando destaque para uma série original sobre a experiência de Al Ruddy durante as filmagens de The Godfather (O Poderoso Chefão). Foram encomendados 10 episódios para a série.

Além desta, outras quatro produções originais foram encomendadas: Lioness, uma mistura de drama e espionagem; MTV’s Behind the Music – The Top 40; uma série mostrando crimes reais e a volta de The Game.

Conforme a data de lançamento da nova identidade for se aproximando, outros títulos devem ser anunciados como parte do catálogo da Paramount+, nova plataforma de streaming a ser lançada em 2021.