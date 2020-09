Streaming da ViacomCBS ganha nome e terá série sobre O Poderoso Chefão · .

REDAÇÃO – Publicado em 15/09/2020, às 15h13 – Atualizado em 16/09/2020, às 13h01

O anunciado serviço de vídeo sob demanda que a ViacomCBS lançará no início de 2021 ganhou nome oficial: Paramount+. Como a plataforma já leva essa nome na América Latina (inclusive no Brasil) e em países nórdicos, haverá um relançamento da marca nesses territórios. O novo rival da Netflix e Prime Video chegará com produções originais, entre elas uma série baseada em O Poderoso Chefão (1972).

Nos Estados Unidos, O CBS All Access será rebatizado com o novo título, assim como o 10 All Access, da Austrália. No país da Oceania, além do novo nome, a plataforma será relançada como uma nova versão premium superdimensionada do Paramount+

Além do catálogo do já estabelecido CBS All Access, o novo serviço terá disponível conteúdos de outras marcas fortes no mercado, como Showtime, CBS Television Studios, Paramount Television Studios, BET, Nickelodeon e MTV. Se trata de séries como a nova Star Trek, The Good Fight e outros grandes sucessos. First Ladies, drama estrelado e produzido por Viola Davis sobre a ex-primeira dama Michelle Obama, também ganhará lançamento internacional exclusivo na plataforma.

David Lynn, presidente e diretor-executivo da ViacomCBS Internacional, acredita que a união entre a icônica marca da Paramount e a estrutura da ViacomCBS pode colocar o serviço como uma das plataformas de ponta no mercado já em sua estreia.

“O Paramount+ proporcionará uma experiência excepcional de entretenimento ao consumidor e interromperá significativamente a indústria do streaming”, diz o executivo.

Entre as produções que serão lançadas já com o rótulo de originais do serviço se destacam Lioness, drama de espionagem criado por Taylor Sheridan, do sucesso Yellowstone; e The Offer, série com roteiro da Paramount Television Studios, baseada nos relatos de Al Ruddy, produtor premiado por O Poderoso Chefão. Com 10 episódios, a narrativa será centrada na expriência de Ruddy nas filmagens do clássico.

Na América Latina, o Paramount+ vai estrear a quarta temporada da série The Handmaid’s Tale, estrelada por Elisabeth Moss, e a terceira temporada de Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner.

A Paramount foi escolhida para renomear o serviço pelo seu reconhecimento entre os consumidores de todo o mundo. De acordo com pesquisa interna realizada pela ViacomCBS, 91% das pessoas conhecem Paramount e mais de 90% disseram ter uma visão positiva da marca.

O relançamento da plataforma, assim como a troca da marca nos EUA e Austrália, está previsto para o primeiro trimestre de 2021.

