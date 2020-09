Streaming: saiba onde assistir aos vencedores do Emmy 2020

Como sempre, o Primetime Emmy Awards trouxe consigo diversas surpresas. No Emmy 2020, que marcou a 72ª edição do evento, as séries, os atores, as atrizes e as equipes de produção receberam suas estatuetas em casa, em um formato totalmente online e inédito.

Há quem tenha gostado da alternativa que o Emmy encontrou para acontecer e há aqueles que não curtiram tanto assim. Porém, quando analisamos os vencedores, uma coisa é inegável: dentre os serviços de streaming, a HBO dominou.

HBO/Reprodução

Ao todo, a HBO levou 30 Emmys. Só a minissérie Watchmen conquistou 11 prêmios, enquanto Succession abocanhou 7 estatuetas. Já a Netflix não conseguiu repetir o sucesso do ano passado e ganhou apenas 21 prêmios nesta edição. O Disney+ levou 8 prêmios e o Amazon Prime Video ficou com 4.

Se você ficou curioso para assistir às séries vencedoras do Emmy 2020, confira a lista que criamos com as indicações de onde assistir às produções (lembrando que algumas delas, infelizmente, não estão disponíveis no Brasil).

Schitt’s Creek

Quantidade de prêmios: 9

Onde assistir: Netflix (EUA) / Pop TV site ou Pop Now / Comedy Central (Brasil)

Succession

Quantidade de prêmios: 7

Onde assistir: HBO Max / HBO Now

Watchmen

Quantidade de prêmios: 11

Onde assistir: HBO Max / HBO Now

Last Week Tonight with John Oliver

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: HBO Max / HBO Now / YouTube

RuPaul’s Drag Race

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: VH1 site / Hulu / CBS All Access / Amazon Prime Video

Euphoria

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: HBO Max / HBO Now

I Know This Much Is True

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: HBO Max / HBO Now

Ozark

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: Netflix

Mrs. America

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: Hulu

Unorthodox

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: Netflix

The Morning Show

Quantidade de prêmios: 1

Onde assistir: Apple TV+