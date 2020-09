Street Fighter V terá roupa de Kairi de Fighting EX Layer para Ryu

Em uma mensagem publicada pela Capcom em sua conta oficial do Twitter, a produtora revelou que Ryu vai receber uma nova vestimenta vinda diretamente de Fighter EX Layer, considerado um sucessor espiritual de Street Fighter EX.

Segundo a mensagem, para desbloquear a vestimenta de Layer Kairi na versão para um dos principais personagens de Street Fighter V, basta jogar no modo Extra Battle, cumprindo todos os requisitos, ela estará disponível para o combatente.

?? “You must strive to exceed yourself.” ??

Turn those Hadokens into Hatsudous with the Fighting EX Layer Kairi costume for Ryu. Unlock via Extra Battle starting Sep 16. pic.twitter.com/cBEUZCn1fm

— Street Fighter (@StreetFighter) September 14, 2020