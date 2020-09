Stumptown: ABC cancela série estrelada por Cobie Smulders

A série Stumptown, drama estrelado por Cobie Smulders (How I Met Your Mother), havia sido renovada para uma 2ª temporada, mas a ABC voltou atrás e confirmou o cancelamento da série. Devido ao momento de pandemia e isolamento social que o mundo enfrenta, as gravações ficaram comprometidas e a decisão foi não seguir em frente com a produção.

No entanto, ainda há esperança! Os direitos de Stumptown ainda podem ser adquiridos por outras empresas, tanto emissoras quanto plataformas de streaming, como já aconteceu anteriormente com outras séries, como Lucifer e Brooklyn Nine-Nine. Assim, o drama poderia receber uma segunda chance.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Mais informações sobre Stumptown

A série é baseada em uma história em quadrinhos de mesmo nome e segue a vida de Dex Pairos, interpretada por Cobie Smulders, que deixa o exército e torna-se uma espécie de detetive particular. A personagem precisa lidar com os traumas do seu passado no exército enquanto cuida de seu irmão mais novo.

Como é possível perceber, Stumptown é uma série de drama que gira muito em torno da família, assim como da dificuldade em lidar com as dores do passado que ressurgem esporadicamente.

A primeira temporada da série estreou em setembro de 2019 e conta com 18 episódios. Ainda não se sabe qual o futuro de Dex e os outros personagens.