Suárez se revolta com o Barcelona após reviravolta em negócio com o Atlético

Luis Suárez está furioso com o Barcelona depois de o clube ter voltado atrás no acordo para deixá-lo sair de graça após sua ida ao Atlético de Madrid ficar próxima, apurou a ESPN.

Se a situação não se resolver, o uruguaio está considerando convocar uma entrevista coletiva ao lado de seus advogados para dar sua versão dos fatos. Ele acredita que o acordo verbal que chegou com o Barcelona nesta semana para a rescisão de contrato teria que ser cumprido.

Depois de ser avisado pelo novo técnico Ronald Koeman, no último mês, que poderia deixar o clube, Suárez passou a negociar com seus advogados o fim de seu vínculo no Camp Nou.



1 Relacionado

Tudo avançou na segunda-feira. Suárez abriria mão de uma parte do dinheiro que teria direito no último ano de seu contrato, e o Barcelona o liberaria de graça, desde que não acertasse com alguns clubes: Real Madrid, Manchester United, Manchester City e PSG estavam entre os citados no acerto, mas não o Atlético.

Segundo apurou a ESPN, o clube do técnico Diego Simeone se acertou com Suárez também na segunda e esperava concluir o negócio assim que Álvaro Morata fechasse com a Juventus.

Contudo, ao ver que Suárez se encaminhava ao Atlético, o Barcelona brecou a rescisão. O clube não quer fortalecer um rival direto pelo título espanhol, ainda mais de graça e pagando parte de seu salário até o próximo mês de junho. O histórico com David Villa, que fez o mesmo caminho em 2013, foi lembrado nos bastidores.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Suárez gostou da ideia de se transferir ao Atlético porque quer seguir na Espanha e aprova trabalhar com Simeone, que é o maior entusiasta de sua contratação em Madri.

A ESPN apurou que o atacante não entende a atual posição do Barcelona, já que houve um acordo e que está claro que ele não está nos planos de Koeman para a temporada.

Suárez ficou de fora dos três amistosos de pré-temporada do Barcelona. No mercado, ele negou uma oferta do Inter Miami, time de David Beckham, para ser o mais bem pago da história da Major League Soccer, enquanto a transferência para a Juventus ficou distante após atrasos para a obtenção da cidadania italiana.