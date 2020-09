Suely negocia virgindade de Débora de olho em ‘genro gato’ · .

Depois de anos de sumiço, Suely (Danielle Winits) vai oferecer ajuda para que Charles (Raphael Sander) consiga tirar a virgindade de Débora (Olívia Torres) em Totalmente Demais. Em troca, o rapaz terá apenas de “ficar” com a própria sogra. Indignado, o amigo de Rafael (Daniel Rocha) recusará a proposta indecente na novela das sete.

A loira baterá na boate em que o barman trabalha com uma “ótima negócio” para lhe oferecer. A ex-mulher de Hugo (Orã Figueiredo) começará a dar em cima do jovem descaradamente e, na maior saia justa, o rapaz quesitonará o que a “periguete sênior” tanto quer com ele.

“Eu sei muito bem que você tá enfrentando um problema com a Débora, minha filha. Ela não quer passar pra próxima fase do relacionamento. A Débora é uma menina insegura, frágil, carente. Eu posso te ajudar. Eu quero voltar a ter um bom relacionamento com a minha filha”, despistará ela.

“A proposta é muito simples: se você colabora comigo, a Débora vai para a cama contigo”, oferecerá a “morta-viva” no folhetim escrito por Paulo Halm e Rosane Svartman.

Charles estranhará o comportamento da mãe de Cassandra (Juliana Paiva). “Eu não quero e não vou enganar a Débora. Ninguém vai enganar ninguém. Sabe aquele ditado, uma mão lava a outra? E olha que contigo eu lavo um mamão, uma pêra, e ainda chupo que é de uva”, dirá a dançarina.

Enojado, o garoto dirá que não vai convencer a estudante de química a se aproximar da matriarca para tirar vantagem disso. A personagem de Danielle Winits rebaterá que, sem a sua intervenção, ele vai continuar no zero a zero com a herdeira.

Mesmo assim, o galã de Raphael Sander não mudará de opinião e mandará a mau-caráter embora. “Eu prefiro fingir que essa conversa nunca aconteceu”, rebaterá o funcionário da boate.

Irritada, Suely se afastará. “O que esse Charles tem de gato, tem de burro. Já vi que eu vou ter que atropelar esse genro gostoso. Ou seria ex-genro?”, falará para si mesma, já arquitetando mais um plano maligno.

As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do próximo dia 14 em Totalmente Demais. A Globo reprisa a saga de Eliza desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

