Suely rifa as filhas em promoção e se estrepa; saiba por quê · .

Suely (Danielle Winits) até tentará enganar as filhas com o papo de que voltou porque sentiu saudades, mas Cassandra (Juliana Paiva) não cairá na história da mãe em Totalmente Demais. A maluquete armará um plano para desmascarar a loira, que aceitará rifar as meninas em troca de uma boa quantia, e conseguirá provar para Débora (Olivia Torres) que a mulher não passa de uma interesseira na novela das sete da Globo.

Com a intenção de acabar com a encenação da pilantra, que chegou fazendo a mãe cheia de saudade após abandonar a família, Cassandra pensará em uma forma de desmascarar a falsa e provar para a irmã que tudo não passa de uma mentira.

A aspirante a modelo combinará com o pai de marcar um encontro com a periguete no luxuoso apartamento dele. Ela pedirá para a estudante de Química ficar com ela escondida, ouvindo o que Suely realmente quer com sua volta repentina.

Com tudo combinado, a personagem de Danielle Winits chegará fazendo seu papel de mulher arrependida. “Oi meu amor, vem cá, vem. Que bom que você me chamou até aqui. Já estava ficando com saudade”, dirá ela, tentando agarrar Hugo (Orã Figueiredo) e achando que ele a convidou com outras intenções.

Para o plano ter sucesso, o ex-dono do Flor do Lácio chamará Suely para o quarto e oferecerá um cheque gordo para ela, em troca do desaparecimento da vida dele e das filhas. Nesta momento, Cassandra levará Débora até o quarto para ela entender o que está acontecendo. “Escuta tudo que ela falar, depois eu deixo você fazer o que quiser”, pedirá a mocinha atrapalhada.

A namorada de Charles (Raphael Sander) ouvirá a mãe rifando ela e a irmã em troca de uma boa quantia de dinheiro. “Eu confesso que quando você me chamou pra cá, eu pensei que fosse pra fazer outra coisa, né. Mas essa proposta que tu tá me fazendo é bem melhor do que eu imaginava”, se animará a vigarista.

Mamãe querida

“Se é só o meu dinheiro que você quer, tá aí. Pode levar”, falará Hugo, entregando o cheque para ela. O plano começará a dar certo, e a salafrária soltará o verbo sobre sua relação com as herdeiras.

“Mas tudo isso só para eu me afastar da pirralha?”, perguntará, referindo-se a Débora. “Por essa grana eu te faço até uma promoção! Eu incluía você, a pequena e Sandra Regina. Eu me distanciava de todo mundo! Fazia um pacote tudo junto, e você nunca mais iam me ver por toda vida!”, revelará ela, sem desconfiar de nada.

Ouvindo a verdade da mãe desnaturada, a personagem de Olivia Torres não se segurará e entrará no quarto. “Sua interesseira, você me enganou! Esse tempo todo você só estava interessada no dinheiro do meu pai”, gritará ela, triste.

Pega no flagra, ela admitirá que só voltou pelo dinheiro. Cassandra comemorará o êxito de seu plano. “Tá vendo! Eu sabia! Te peguei sua interesseira!”, falará a personagem de Juliana Paiva, acrescentando que a irmã tinha o direito de saber quem era a mãe de verdade. “Acabou falsiane!”, bradará.

Débora ficará desolada e será consolada pela irmã e pelo pai. “A Sandra tem razão a gente tá muito melhor sem você”, disparará.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

