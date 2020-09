Supernatural: elenco posta mensagens emocionantes na reta final da série

As gravações da 15ª temporada de Supernatural retornaram na última semana após uma pausa forçada devido à pandemia de covid-19. Com isso, os protagonistas da série de terror compartilharam mensagens emocionantes de despedida nas redes sociais.

Jensen Ackles, ator que interpreta Dean Winchester, publicou um vídeo no Instagram comentando que os roteiros sempre terminavam com a mensagem “Continua”. Entretanto, ao ler o script do episódio 327, as últimas palavras eram apenas “O Fim”.

Quem também utilizou o Instagram para falar sobre os últimos episódios da atração foi Jared Padalecki. No caso, o intérprete de Sam Winchester publicou uma foto a caminho do set de gravação agradecendo imensamente aos fãs.

Na legenda, ele disse: “Enquanto dirijo para o primeiro dia do meu último final de temporada, não posso deixar de ser incrivelmente grato por tudo que a série e o SPNFamily significam para mim. Foi uma jornada incrível, para dizer o mínimo”.

Estreia dos episódios finais de Supernatural

Com o retorno das filmagens, o canal norte-americano The CW confirmou que os episódios finais vão ao ar a partir de 8 outubro de 2020. Ao todo, restam somente mais sete capítulos para a conclusão da saga dos irmãos Winchester.

No Brasil, a série é exibida pelo canal de TV a cabo Warner Channel. Qual a sua expectativa sobre a temporada final?