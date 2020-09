Supernatural: Jensen Ackles diz que série pode retornar no futuro

Imagem: (The CW/Reprodução)

O fim de Supernatural talvez não esteja tão próximo quanto esperávamos!

A 15ª temporada de Sobrenatural está programada para ser a última da série, porém, segundo Jensen Ackles, os irmãos Winchester podem voltar a se reunir em um futuro próximo.

(The CW/Reprodução)Fonte: TV Guide

Para a alegria dos fãs, em uma conversa no podcast Inside of You Podcast, apresentado pelo ator Michael Rosenbaum — o Lex Luthor de Smallville —, Ackles revelou que existe a possibilidade de trazerem o programa novamente daqui a alguns anos.

“Sempre pensei que existe uma possibilidade de cinco anos depois receber uma ligação dizendo: ‘Ei, vamos fazer um retorno rápido para um streaming e trazer a série de volta para mais seis episódios’”, disse Ackles durante o podcast.

O ator ainda concluiu dizendo que realmente acredita que o final da 15ª temporada de Supernatural não será a despedida definitiva para Sam e Dean. “Eu realmente sinto que este não é o adeus. Eu sinto que isso é um ‘vamos pendurar isso no armário por enquanto e vamos tirar o pó dela um pouco mais adiante.’”

A 15ª e (talvez) última temporada de Supernatural retorna para seus episódios finais no dia 8 de outubro. O capítulo final, intitulado “Carry On”, será exibido em 19 de novembro no canal de TV The CW.

Ficou animado com o possível retorno de Supernatural no futuro?