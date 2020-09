Supernatural: Jensen Ackles revela ‘recordação’ que levará da série

Desde o dia 23 de março, os fãs de Supernatural estão em síndrome de abstinência e contando os minutos para o retorno da 15ª, e última, temporada da série. Recentemente, a produção retomou as filmagens, interrompidas por causa da pandemia, e a conclusão do show está agendada para o final do ano, a partir do episódio “Last Holliday” em 8 de outubro, indo até 19 de novembro.

Aproveitando o clima de fim de festa, o ator Jensen Ackles, que interpreta o Dean Winchester, revelou ao site britânico DigitalSpy que já deixou reservada a “lembrancinha” que levará para casa no final das filmagens. Nada mais, nada menos do que Baby, o icônico Impala que acompanha os irmãos durante toda a série.

Como Dean conseguiu a façanha?

Fonte: TenorFonte: Tenor

Ao Digital Spy, Ackles explicou que, no princípio, jogou um papinho pra cima da produção do show, dizendo: “No que diz respeito a pegar algo no último dia, com certeza vou pegar algo que estou de olho desde o primeiro dia de Supernatural”.

Na conversa, o ator revela que ele teve até que recorrer à sua formação dramática para conseguir ficar com o carro: “Mas está tudo bem, eu não estou roubando. Eu tenho permissão. Eu implorei e implorei e implorei por anos, mas finalmente consegui este ano. Eles vão me deixar levar o Impala para casa.”

O futuro dos Winchester

Fonte: The CW/DivulgaçãoFonte: The CW

A sinopse da 15ª temporada já profetizou: “Depois dos acontecimentos da temporada passada, Sam, Dean e Castiel são deixados para defender o mundo depois que todas as almas no inferno foram libertadas e estão de volta à Terra e livres para matar novamente”.

Na vida real, tanto Ackles como seu brother Jared Padalecki estão preparando as suas novas participações. Padalecki permanecerá na The CW onde já gravou o piloto da nova série Walker, Texas Ranger. Ackles desembarca na Amazon para se juntar a The Boys, no papel Soldier Boy. E a bordo do Impala 67.