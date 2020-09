Superou a Gretchen? Jojo toma conta das redes sociais com memes de A Fazenda · .

Em apenas uma semana Jojo Todynho conseguiu renovar o estoque de memes dos fãs de A Fazenda, algo que não acontecia desde a quinta temporada, com a cantora Gretchen. A funkeira já protagonizou falas e momentos dignos de serem relembrados, além de suas caras e bocas que viralizaram em gifs nas redes sociais já no programa de estreia.

A presença de Jojo no reality rural já era aguardada desde 2018, principalmente porque o público sabia que, com seu temperamento forte, ela poderia colocar para funcionar a “fábrica de memes”, assim como a rainha do rebolado em 2012. Gretchen conseguiu viralizar na web em uma época na qual as redes sociais estavam apenas começando a ganhar força no mundo do entretenimento.

O sucesso da mãe de Thammy Miranda foi tamanho que ela ganhou também o título de rainha dos memes. Até hoje, sua participação é uma das mais lembradas quando se fala em A Fazenda. Ao que parece, Jojo tem tudo para seguir o caminho trilhado por ela –e talvez até tomar posse de sua coroa?

Veja abaixo cinco memes de Jojo Todynho que tomaram conta das redes sociais na última semana:

‘Roubaram meu cabelo!’

Durante a primeira festa de A Fazenda 12, Jojo não deixou a desejar. A funkeira bebeu todas, rebolou, beijou o crush, interpretou seu hit e claro, passou vergonha. Em determinado momento, Todynho percebeu que estava sem sua peruca e disse que precisava chamar a polícia, porque alguém devia ter roubado.

Mesmo depois que Stéfani Bays achou a peruca e a devolveu, a cantora correu até o sertanejo Mariano e, enquanto aproveitava para agarrá-lo, gritou: “Mariano! Roubaram meu cabelo!”. Confira:

Jojo eu preciso ir na polícia roubaram meu cabelo hahahahahahahahaahahahhaahaha#AFazenda12

pic.twitter.com/g78BfYQ29A

— Mel Renault 👑 ☀️ (@Estrelinha_aa) September 13, 2020

PRA MIM ESSE É O MELHOR VIDEO DA JOJO.

ROUBARAM MEU CABELO MARIAAAAANO KKKKKKK

pic.twitter.com/MpALiZ7Orx

— Aline℗ (@alinw_almeida) September 13, 2020

Gente como a gente no EAD

No Ensino à Distância que os peões tiveram sobre os cuidados com os animais, a maioria deles acabou caindo no sono. Jojo, no entanto, se destacou. Ela estava no fundo da sala, com a boca aberta e quase roncando. Nas redes sociais, os internautas se identificaram com a cantora. Veja:

a jojo dormindo enquanto ensinam a cuidar dos bichos 😂 pic.twitter.com/XWUwGoq0hH

— jojo todynho videos 💥 (@reactionsjojo) September 9, 2020

Falando com o olhar

Os olhares de Jojo, muitas vezes, dizem mais do que suas palavras. Diversas expressões da funkeira foram capturadas por internautas e inseridas em inúmeras situações imaginárias, principalmente aquelas em que ela parece estar com raiva ou de saco cheio. Confira:

Expectativa: Não viciar na fazenda 12

Obstáculo: a jojo toddynho #AFazenda12 pic.twitter.com/j31gvuzRvb

— 𝔽𝕝𝕠𝕣𝕫𝕚𝕟𝕙𝕒🌸 (@Eiflor0) September 12, 2020

EU NÃO AGUENTO A CARA DA JOJO MANO 🗣🗣🗣#AFazenda pic.twitter.com/jtzbadYJtq

— GABRIEL VENCELAU (@gabrielvencelau) September 9, 2020

‘Tcheca’ limpa

Não foram poucas as vezes, em uma única semana, que Jojo fez alusão à limpeza do órgão genital feminino. Logo antes de protagonizar um banho de topless, a cantora avisou a todos que iria “lavar a tcheca”. Na festa, em uma troca de conselhos com Lidi Lisboa, a funkeira ressaltou a importância da higiene: “Eu gosto de coisas simples. Se a xereca está limpa, é isso que importa”, disse ela. Assista:

A conversa da Jojo e da Lidi é insuperável 😂😂 “TUA XERECA TÁ LIMPA? É ISSO Q IMPORTA”#AFasenda12 #AFazenda pic.twitter.com/zFH3ZwoSZ4

— Central Jojo 💥 (@CentralJTodynho) September 12, 2020

Sedentária na academia

Jojo definitivamente representa os sedentários da quarentena –e até da vida, de um modo geral. Enquanto a amiga fitness está se acabando em exercícios e corridas na esteira, ela está deitada ao lado, com roupa de ginástica, apenas observando e conversando. Muitos telespectadores, é claro, se identificaram com a cena e fizeram diversos memes com ela. Veja:

na academia eu sou a Jojo pic.twitter.com/oW0HGTWMpH

— Gustavo Martins (@gustavocagnotto) September 11, 2020

Bônus:

Ainda na academia, Jojo também viralizou ao realizar os exercícios do seu jeito. Mas o que mais chamou a atenção foi quando, no meio da execução de um deles, ela percebeu que sua calça havia rasgado. “É bom que pega um ar fresco no cu”, soltou, sem se abalar. Confira:

#AFazenda12 Rasgou a calça da Jojo A Jojo: “É bom que pega um ar fresco no cu.” Gente, não dá KKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/AdwTdo3uDi

— Davi M. (@TwittaDaviM) September 15, 2020

