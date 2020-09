Suposto affair de Brad Pitt tem identidade revelada por site

Brad Pitt estaria vivendo um romance com a modelo alemã Nicole Poturalski. As informações, de acordo com o site TMZ, dão conta de que o astro de Hollywood foi visto na França na última semana, no aeroporto de Le Bourget, ao lado da modelo.

Ainda conforme o site, o ator de 56 anos e a modelo de 27, estiveram discretamente no local usando máscaras e embarcaram em um avião particular para o sul da França.

Segundo o site ET Online, “eles foram vistos em um veículo com motorista que os levou ao aeroporto para o próximo voo. Eles pegaram o voo de uma hora e foram vistos chegando no sul da França”.

A imprensa americana comenta que o destino dos dois seja o Château Miraval, fazenda na província de Correns que o astro comprou em 2011 com sua ex-esposa, Angelina Jolie.

Falando nele, o bonitão deu a sua ex-esposa Jennifer Aniston uma mansão em Beverly Hills, na Califórnia, avaliada em 79 milhões de dólares, o equivalente a 310 milhões de reais.

Segundo o tabloide britânico Daily Mirror, a casa é a mesma que eles moraram no período em que estiveram casados. A atriz, que completou 50 anos em 11 de fevereiro, sempre considerou a mansão a “sua casa dos sonhos” e teria ficado triste em sair do imóvel na época da separação.