Susana Vieira relata surra e preconceito na época de Anjo Mau

Susana Vieira começou na televisão em 1962 e teve um papel de grande destaque em 1976, quando interpretou a empregada Nice na primeira versão de Anjo Mau. Em entrevista ao Altas Horas do último sábado (5), ela revelou histórias chocantes daquela época.

Em conversa com Serginho Groisman, a atriz relatou um boicote à sua personagem: “Eu era uma uma empregada e o patrão se apaixonava por mim. Fui censuradíssima porque a empregada não podia namorar o patrão. Era o preconceito mesmo, tanto que eu morri no final da novela. Até hoje não me conformo. Sem censura eu não teria morrido”.

Além do destino polêmico de Nice, Susana também queixou-se do tratamento que as mulheres sofriam do público nos anos 70: “Nós eramos muito desrespeitadas, antigamente, como mulheres… Éramos tidas como as vagabundas, como mulheres fáceis. O público achava que a gente era da pá virada. Eu só fui ser um pouquinho mais velha. Naquela época eu não era muito, porque tinha um pai militar. A televisão tinha uma fama muito ruim, mas passou… Passei por cima de tudo isso”.

A veterana contou que naquela ocasião, e por muito tempo, os telespectadores confundiam os personagens com os atores, fazendo com que ela sofresse agressão física: “As pessoas ainda misturavam, por isso que eu apanhei. Tinha uma vizinha de frente que tinha ódio e horror de mim, ela tinha o dobro do meu tamanho, eu era magrinha… E ela: ‘é você, sua desgraçada, sua safada’. A mulher achava que o marido dela estava na minha casa. Hoje eu tenho um filho de 50 e poucos anos. Na juventude inteira ele levou muitos amigos em casa e estava assim de gatinhos, depois eu fiquei com a fama”.

Apesar de todo seu jeito expansivo, Susana Vieira acabou não fazendo nada e ainda alfinetou a Globo, indiretamente: “Apanhei calada, porque eu tinha hora de chegar na Globo. A entrada da gente na Globo era 7 da manhã. Eu ainda levei uma bronca porque estava atrasada, eu nem pude dar queixa na polícia e nem pensei… Eu entendi que a mulher estava com ciúmes”.