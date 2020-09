Swipe Night: série interativa do Tinder é lançada no Brasil

Neste sábado (12), o Tinder lança no Brasil sua famosa série interativa, Swipe Night. O evento estreou nos Estados Unidos em 2019 e foi um verdadeiro sucesso entre os usuários. Diante disso, a empresa decidiu lançar a série para o público brasileiro em março deste ano, mas não conseguiu cumprir o cronograma inicial e acabou atrasando.

O usuário é o protagonista da história, que se passa durante as últimas horas antes de um asteroide atingir a Terra. Conforme os episódios se desenrolam, os jogadores são desafiados com dilemas morais e escolhas práticas que vão influenciar os próximos acontecimentos e com quem eles poderão dar match quando o evento interativo terminar.

Serão três episódios no total, lançados às 10h dos próximos sábados (12, 19 e 26). A cada semana, as principais escolhas são adicionadas ao perfil dos usuários — facilitando as conversas com o crush. Atenção: para não perder a história, você precisa acessar o evento até o dia seguinte às 23h59.

Mais interação na quarentena

Em meio à pandemia de covid-19, o Tinder acredita que o evento terá resultados positivos para seus usuários. “Enquanto a crise de saúde global continua, acreditamos que Swipe Night pode trazer uma mudança de ritmo bem-vinda para nossos membros em todo o mundo”, disse o CEO da empresa, Jim Lanzone.

Durante a quarentena, a empresa divulgou um aumento de 39% no número de matches entre pessoas abaixo dos 25 anos. Os usuários também conversando mais e, em apenas alguns meses, o app registrou um crescimento de 52% no volume de mensagens enviadas globalmente.

“Estamos comprometidos em impulsionar a inovação no Tinder, criando mais maneiras de reunir nossos membros, entretê-los e ajudá-los conhecer novas pessoas”, concluiu o CEO.