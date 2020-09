Tadeu Schmidt faz teste para Covid-19 e desabafa com seguidores

Aqueles que têm prestado atenção no noticiário, certamente sabem que muitos famosos estão sendo infectados com a Covid-19, em meio aos mais de 4 milhões de casos em todo Brasil. Tadeu Schmidt, se prevenindo contra esse vírus, resolveu fazer um teste.

O apresentador do Fantástico publicou uma selfie usando máscara no rosto e levando uma agulhada, dentro de sua casa: “Como alguns perceberam na foto que postei na segunda-feira, eu fiz exame de sangue. Exame de rotina. Mas já que ia colher, pedi pra fazer o de Covid também, com aquela esperança de descobrir que já tive a doença, totalmente assintomático, e ela não se desenvolveu de maneira grave”.

Continuando a legenda do post compartilhado na quarta-feira (2) no Instagram, Tadeu tranquilizou seus fãs: “Mas deu negativo…

Pensando bem, com tanto cuidado que eu tomo, seria um azar danado ter pegado. Embora a gente saiba que muita gente cuidadosa acaba se contaminando, por um detalhe ou outro que fogem totalmente ao controle, fiquei feliz por saber que meu esforço valeu a pena e eu não peguei Covid”.

“Vou manter esse esforço e continuar tomando todos os cuidados! E se alguém disser que eu tô com medo e fazendo careta pra colher o sangue, eu digo que é mentira e, na verdade, eu tô com um sorriso enorme por baixo dessa máscara. Tô até apertando os olhinhos”, finalizou o parceiro de Poliana Abritta no dominical da Globo, brincando sobre o incômodo no exame.

Seguidores reagiram ao desabafo com mensagens diversas, como uma que disse o seguinte: “Meu sonho fazer o exame e descobri que já tive e nem percebi”. Outra admiradora de Tadeu Schmidt provocou o ídolo: “Sei!! Pode admitir que tá com medo, homem é muito mais fraco que as mulheres”. O famoso interagiu amistosamente com muitas pessoas.

Confira: