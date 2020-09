Taís Araújo rememora foto de topless e confessa arrependimento

Taís Araújo adentrou a carreira artística em 1995 e desde então tem colecionado sucessos, seja no cinema, no teatro ou na televisão. Em 1996, a atriz fez sucesso ao interpretar Xica da Silva, em novela de mesmo nome veiculada na extinta Rede Manchete. Taís, porém, tem uma lembrança nada agradável daquela época.

A esposa de Lázaro Ramos relembrou a capa de uma revista em que aparece de topless, cobrindo os seios apenas com as mãos, quando tinha somente 18 anos de idade: “Ah, anos 90… O que falar de vocês? Quando olho essa foto tantas coisas passam pela minha cabeça, tantas coisas que eu não aceitaria e não faria hoje. Tantas coisas eram tidas como normais“.

Taís explicou a razão de seu desconforto com a lembrança, embora também tenha admitido certa parcela de culpa: “Vejo uma menina de 18 anos, recém completados, cedendo ao mercado. Cedendo mesmo, tá? Porque ninguém me obrigou a nada, mas eu e minha mãe achávamos que tudo fazia parte da vida artística que as coisas eram assim e ponto“.

Agora com 41 anos de idade, a artista fez questão de afirmar que não tomaria tal decisão, mas que orgulha-se do que construiu: “Hoje vejo que não. Vejo que as coisas são o que a gente quer que elas sejam, que limites devem ser colocados e que nos respeitar é o norte. Tenho muito orgulho da minha trajetória, mas, quando vejo essa foto e essa chamada de capa [emoji de vômito], me dá uma vontade de chamar essa menina pra conversar e dizer tantas coisas a ela… TBT cheio de questões“.

Uma fã mostrou compreensão ao que Taís Araújo julgou como erro: “Com essa idade a gente não tem uma opinião muito formada sobre as coisas. Você não pode voltar no tempo, dizer as verdades para essa menina com seus recém 18 anos completados“. Outra seguidora ponderou: “É minha menina… Muitas questões. Ainda bem que hoje podemos falar disso entre a gente e entre as mais novas“.

