Tatá Werneck rebate internauta que sugeriu divórcio de Rafael Vitti

Tatá Werneck e Rafael Vitti estão juntos há mais de 3 anos e há quase 10 meses tiveram sua primeira filha. Embora vez ou outra mostrem sua cumplicidade nas redes sociais, um post da atriz acabou gerando dúvidas sobre o presente do casal.

Tudo começou quando a — também — apresentadora do Lady Night mostrou que lia um trecho de um livro que falava sobre amor próprio e, com seu famoso jeito irreverente, brincou na legenda do post no Instagram: “Amor Poprio. Proprio. Própio. Merd#”.

Como resultado, vários internautas imaginaram que Tatá estivesse solteira, enviando mensagens como “Separou mesmo?” e “Hmm, tá solteira [risos]”. A mãe de Clara Maria se mostrou surpresa com a hipótese: “Gente, que horror! Posto sobre amor próprio e os homens vem com esse pensamento. Suas namoradas não podem ter amor próprio não?”.

“Estou casada! Amor próprio não é só pra solteiras não… É para todo mundo”, completou Tatá Werneck. “Te amo”, escreveu a atriz Mariah de Moraes. “Caracas, Tatá agora foi fod#”, prosseguiu a cantora Roberta Miranda. “Isso aí”, disse o ator Thiago Fragoso, mais sucinto. “Melhor resposta, diva. O povo agora acha que tudo gira em torno de macho”, pontuou uma fã.

A mais recente publicação onde Rafa Vitti e Tatá Werneck apareceram juntos foi em junho. Um admirador do casal fez uma pintura com a foto dos dois e leu o seguinte agradecimento: “Deus abençoe nossa família e a família de vocês. Nada mais importante e precioso”.

Confira: