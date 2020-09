Tatá Werneck se oferece para viver Juma Maruá no remake de Pantanal

A confirmação de que a Globo produzirá um remake de Pantanal em 2021 tem movimentado as redes sociais, desde ontem (6). No entanto, não são só os anônimos que estão discutindo sobre quais atrizes que poderiam fazer o papel da protagonista Juma Marruá.

Sempre bem-humorada, Tatá Werneck entrou no assunto e utilizou suas redes sociais para afirmar que ela é quem irá interpretar a personagem, que foi vivida por Cristiana Oliveira na versão original.

“Gente! Aceitei o desafio de fazer Juma Marruá no remake de Pantanal. Ninguém sabe ainda. Quero fazer uma surpresa pra Globo. Vou chegar no primeiro dia de gravação pronta e a produção que lute”, escreveu a humorista.

Em seguida, Tatá Werneck brincou ainda mais: “Falei com a produção: estão entre me colocar pra Juma, fazer um arbusto ou me colocar pra fora. Vamos torcer gente”.

É claro que muitos dos fãs se divertiram já imaginando a apresentadora do Lady Night no papel de Juma. Alguns apoiaram a iniciativa da atriz e um internauta foi além e chegou a produzir uma montagem com a imagem de Tatá como estrela da novela. Na foto também aparece Rafael Vitti, como o par romântico Jove.

Gente ! Aceitei o desafio de fazer Juma Maruá no remake de Pantanal. Ninguém sabe ainda. Quero fazer uma surpresa pra globo. Vou chegar no primeiro dia de Gravação pronta e a produção que lute — Tata werneck (@Tatawerneck) September 7, 2020

Falei com a produção: estão entre me colocar pra Juma, fazer um arbusto ou me colocar pra fora. Vamos torcer gente . — Tata werneck (@Tatawerneck) September 7, 2020