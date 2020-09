Tati Minerato se revolta com Andressa Urach e solta o verbo contra atitude

Ainda não chegou ao fim a história de Tati Minerato e das cirurgias que quase tiraram sua vida. Após Andressa Urach afirmar que estabeleceu conversas com a ex-Power Couple, nas quais ela admitiu ter realizado uma tentativa de retirada de hidrogel, a loira resolveu soltar o verbo no seu perfil do Instagram.

Na postagem na rede social em que o colunista Leo Dias revelou a atitude de Urach, uma seguidora opinou: “Não é por ser evangélica, porque todos cometem erros… Crente não é santo, mas isso não tem nada a ver com religião e sim com caráter. A confiança que a Tati Minerato depositou nela, isso que é ruim“, comentou uma seguidora. Ao ver o comentário, Minerato respondeu: “Isso mesmo“.

Tati ainda desabafou em uma sequência de Stories. “Ainda me surpreendo como podem existir pessoas tão falsas! Que vivem na ilusão de uma imagem que tentam passar para todos… Máscaras feitas de papel“, alfinetou.

“Não sei o que mais prevalece nessas pessoas, a deficiência de caráter ou uma autoestima tão baixa que precisam fingir ser outra pessoa para tentar ser aceita“, completou.

“Prefiro ser assim, taxada muitas vezes como grossa, mal educada, do que ser fingida. ‘Um amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem: o animal pode ferir seu corpo, mas um amigo falso irá ferir sua alma’. Decepção“, disparou Tati Minerato.