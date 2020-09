TCC: Principais tipos de Trabalho de Conclusão de Curso

O temido Trabalho de Conclusão de Curso, mais conhecido como TCC, apesar de não ser obrigatório para todas as áreas e nem em todas as faculdades, leva muitos estudantes à loucura.

Os últimos dois semestres da universidade costumam requisitar a dedicação somente à produção desse trabalho acadêmico. No caso de pós-graduação e demais cursos de ensino superior, geralmente a preparação ocorre nos últimos meses.

Apesar de ser um trabalho super conhecido e ansiosamente aguardado pelos estudantes, muitos não sabem que há diversos tipos de TCC.

Sim, há mais de um formato. Entretanto, cada faculdade que define qual os alunos devem entregar. Algumas instituições, a saber, deixam à escolha de cada um.

Conheça a seguir os principais modelos de TCC.

Monografia

Como o próprio nome indica, trata-se de um trabalho produzido por uma pessoa só.

Nem todas as faculdades permitem esse tipo de TCC na graduação – pede-se mais os trabalhos em grupo práticos normalmente -, mas no caso da pós-graduação costuma ser unânime.

Esse estilo de projeto impõe que o estudante aprofunde-se teoricamente ao estudo do tema escolhido. Nele consta uma análise fundamentada por estudos, levantamento de questionamentos e hipóteses e possíveis soluções para os problemas. Ou seja, cumpre objetivos, tanto específicos quanto gerais.

Artigo acadêmico

Esse TCC se parece com a monografia, mas bem mais sucinto, variando de 20 a 30 páginas.

O artigo acadêmico segue o mesmo planejamento de seguir uma temática, destrinchando-a e chegando a uma conclusão. Para isso, faz-se uma pesquisa ampla e dedicada. Além disso, a elaboração deve ocorrer da seguinte forma: resumo, introdução, embasamento teórico, desenvolvimento, análise e considerações finais. Simples assim!

Projeto prático

Esse estilo de projeto, de modo geral, costuma ser chamado de TCC propriamente dito. Engraçado, pois a monografia e o artigo conforme citamos também entram no escopo de TCCs nas faculdades brasileiras.

Bom, de qualquer maneira, o projeto prático condiz com a sua nomenclatura: pede que o estudante realize sua pesquisa de campo, ou seja, na prática. A partir desse estudo, cria-se algum ‘produto’, por exemplo: um vídeo, um curta-metragem, um livro, uma página na web, um ensaio fotográfico, enfim, o que combinar com a área de formação.

Juntamente, prepara-se um artigo com toda a estrutura acadêmica, isto é, com as normas ABNT, embasando toda a pesquisa de campo realizada e atestando a experiência.

E então, qual estilo de TCC você prefere? Também há outro post que pode ser interessante para lhe ajudar nessa fase – TCC e Monografia: Como gerenciar o tempo para concluir seu projeto