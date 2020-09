TCL lança display LCD que parece ‘papel eletrônico’

Durante a IFA 2020, a TCL anunciou uma nova tecnologia de display chamada NXTPAPER, que é voltada para tablets e e-readers. A novidade promete substituir os painéis e-ink e trazer mais funções para dispositivos focados em leitura, mas sem abrir mão do conforto para os olhos.

Segundo define a fabricante, o NXTPAPER é uma combinação do e-ink com as telas LCD utilizadas em smartphones. O novo painel suporta resolução Full HD, pode ser utilizado para exibir vídeos e conta com 25% mais contraste que as tecnologias presentes em e-readers atualmente.

A tecnologia é voltada para tablets e outros dispositivos focados em leituraFonte: Pocket Now

Já na parte de conforto para leitura, a TCL disse que possui 11 patentes voltadas para proteção dos olhos. As tecnologias que serão aplicadas no NXTPAPER incluem um mecanismo de reflexo que reutiliza a luz natural para que o display não precise de iluminação interna.

A empresa também aponta que a nova tecnologia é 36% menos espessa que painéis de LCD e 65% mais eficiente. Com isso, a tendência é que os dispositivos com NXTPAPER sejam finos e utilizem baterias menores, mas sem perder autonomia de energia.

A TCL divulgou apenas uma renderização do novo painel para dispositivos de leitura e não apresentou uma demonstração do produto até agora. A companhia ainda não forneceu uma data de lançamento para a tecnologia, mas disse que trará mais informações sobre o NXTPAPER futuramente.