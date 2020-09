Teasers revelam monstros e música de abertura de Dragon Quest

Mais um sucesso do mundo dos jogos de RPG está chegando nas televisões de todo o mundo. Dragon Quest deve ganhar uma versão em anime e estreará no Japão em outubro deste ano.

No novo teaser lançado pela produtora Toei Animation, foram revelados o visual dos monstros e a música de abertura da série.

Visual dos desenhos e música de abertura

No primeiro teaser, é possível observar o jovem Dai interagindo com os monstros da cidade natal. O interessante apresentado pelos produtores neste vídeo é que o anime está relacionando imagens em computação gráfica com desenhos animados tradicionais, dando uma profundidade curiosa para o seriado.

Além disso, o pessoal da produção confirmou que a música ao fundo é a de abertura da animação. O som se chama Ikiru o suru e é do grupo japonês Macaroni Enpitsu. No segundo teaser lançado, os fãs também ganharam uma amostra de como serão as batalhas no novo anime.

O novo Dragon Quest: The Adventure of Dai

O programa de TV será na verdade uma espécie de remake. O antigo show passava na TV aberta brasileira, em 1990, e era conhecido por aqui como Fly, o pequeno guerreiro. Segundo os produtores, o enredo dessa vez estará mais completo, mais fiel aos quadrinhos e também trará uma conclusão para a história.

O anime estreia no dia 3 de outubro no Japão e ainda não há uma previsão para chegada no Brasil.