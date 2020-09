Técnicas de leitura: Entenda scaning e skimming

As técnicas de leitura podem ajudar e muito a vida de estudantes muito atarefados. Desse modo, apresentamos aqui o scaning e o skimming.

Apesar de geralmente ambas as técnicas serem mais usadas e mencionadas nas aulas de inglês e para ler em inglês, elas são válidas também para ler textos em português.

O sacaning e o skimming são formas de extrair o que é essencial e mais importante no texto. Veja abaixo como funciona da uma das técnicas.

Scaning

O scaning consiste na leitura de um texto em busca de uma informação específica. Desse modo, ele é perfeito para os estudantes com muitas demandas. Com essa técnica é possível encontrar a informação entre os diversos tópicos do texto a partir das palavras chave.

Assim, o scaning funciona como um “escaneamento” ou “varredura” do texto. A ideia é pensar nas palavras chave como se fosse fazer uma pesquisa no Google, por exemplo. Então, para uma leitura scaning, você só precisar buscar no texto as palavras chave do assunto que você precisa.

Skimming

O skimming, por sua vez, é um pouco mais complexo, pois não se restringe apenas às palavras chave. Além de palavras, tópicos e assuntos específicos, essa técnica é para buscar informações importantes em um texto amplo. Ou seja, é uma forma de ler um livro ou um material maior de forma mais rápida.

Assim, o skimming consiste em uma leitura mais completa do que o scaning, pois consiste em “dar uma olhada” em todo o texto, buscando sua compreensão geral. Para isso, o estudante pode recorrer a pistas tipográficas, como porcentagens, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos etc.

A escolha por uma técnica ou por outra depende do objetivo da leitura. Desse modo, se o leitor objetiva encontrar uma informação específica, deve optar pela técnica de scaning, mas se deseja a compreensão geral do texto, deve optar pelo skimming.

