Telegram versão web: aprenda a usá-la em passos simples

Nos últimos anos, a comunicação digital tem se beneficiado constantemente com uma vasta quantidade de mecanismos disponíveis para o seu uso. Os aplicativos costumam salvar a vida dos usuários, fornecendo uma série de funcionalidades bastante promissoras.

Se antes as pessoas precisavam se comunicar via SMS em seus celulares, hoje em dia é possível mandar mensagens diretas em diversas redes sociais, que também podem ser usadas como plataformas de comunicação via chat nos smartphones.

(Fonte: Unsplash/Reprodução)Fonte: Unsplash

É claro que os aplicativos específicos para a comunicação são essenciais nos dias atuais, já que vivemos em uma era de constante velocidade nas informações. Anos atrás, aprendemos algumas das principais artimanhas da internet com o MSN, que esteve em alta durante muito tempo. Então, seguimos experimentando os benefícios do Skype, com suas videochamadas, e hoje temos aplicativos como o Whatsapp e o Telegram, que são formas específicas de comunicação digital à nossa disposição.

O Telegram, por exemplo, foi lançado em 2013 e se mantém até hoje como uma alternativa à hegemonia popular do Whatsapp. Entre suas funções está a interação por meio de grupos, contatos e compartilhamento de vídeos, fotos e GIFs animados — todas as conversas são criptografadas. O aplicativo pode ser acessado por smartphones e também computadores em versões criadas diretamente para a web.

Mas como utilizar todos esses recursos de maneira apropriada? Vejamos por meio de alguns passos simples como se conectar ao Telegram via web.

Telegram versão web: passo a passo

Antes de mais nada, acesse a página oficial da plataforma para a versão web em seu navegador.

Em seguida, você precisa fornecer algumas informações básicas, preenchendo os dados que são solicitados. É necessário informar o número do telefone celular, não se esquecendo do DDD, para prosseguir. Vale dizer que o Telegram já consegue identificar, desde o início, o código do país (neste caso, o Brasil) e o seleciona automaticamente por meio de seu prefixo +55.

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor)Fonte: Telegram

Após preencher essas informações básicas, você pode pressionar a tecla “Enter” ou clicar no botão “Próxima” para seguir adiante.

Depois que elas forem enviadas à página, o Telegram vai mandar um código de confirmação diretamente para o número de celular informado. Dessa forma, é importante garantir que você esteja com algum aparelho vinculado a esse número do seu lado para que essa etapa possa ser concluída com sucesso.

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor)Fonte: Telegram

Esse código deve ser informado na página da web do Telegram para que a sessão possa ser iniciada.

Caso o código seja digitado corretamente, o Telegram versão web vai abrir em instantes, e você receberá um aviso no seu smartphone informando o novo acesso em um novo dispositivo em versão web. A partir daí, todos os seus contatos, grupos e mensagens podem ser acessados pelo computador, facilitando a sua comunicação.

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor)Fonte: Telegram

É importante lembrar que é necessário já possuir uma conta no aplicativo Telegram para conseguir acessá-lo via web.

Feito isso, aproveite todas essas funcionalidades do Telegram versão web diretamente no navegador sua preferência!