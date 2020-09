Telejornal da Globo termina de forma inédita após polêmica com Guardiões do Crivella

A Globo passou a terça-feira (01) repercutindo uma reportagem do RJ2 sobre os Guardiões do Crivella. Além disso, o Bom Dia Rio decidiu tomar uma atitude inusitada após as denúncias de um esquema envolvendo funcionários da Prefeitura do Rio para atrapalhar a imprensa.

Para encerrar a edição, o noticioso fez uma espécie de protesto silencioso, posicionando os repórteres ao vivo. O objetivo foi mostrar que a classe jornalística não será intimidada por quaisquer autoridades.

A atitude foi tomada logo depois que Flávio Fachel encerrou o Bom Dia Rio: “A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Encerramos aqui, mas tenha certeza de que o Bom Dia Rio continua, pronto pra trazer informação pra você. Até amanhã”.

Desde ontem, cabe lembrar, a Globo vem denunciando o esquema, nomeado de Guardiões do Crivella, que conta com funcionários da prefeitura que faziam plantão nos hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro para evitar reportagens negativas sobre a saúde pública.

Além disso, os contratados da Prefeitura também impediam que a população fizesse denúncias sobre os problemas com os hospitais do Rio.

Encerramento especial do Bom Dia Rio de hoje com os repórteres posicionados ao vivo como forma de mostrar que os “Guardiões do Crivella” não atrapalharão seus trabalhos. #BDRJ pic.twitter.com/DhcjlmUHOl — Duarte (@renanduartetv) September 1, 2020