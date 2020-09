Teleton 2020 terá palco quase vazio no SBT e artistas em casa; saiba como será · .

Com a pandemia da Covid-19, o Teleton terá mudanças significativas na edição de 2020. A maratona beneficente será realizada nos dias 6 e 7 de novembro de forma 90% remota. No palco do SBT, não haverá plateia, convidados ou bancada de influenciadores; apenas dois apresentadores se revezarão em diferentes horários. Artistas participarão por meio de mensagens e lives caseiras.

Segundo Norma Mantovanini, diretora-geral do Teleton no SBT, a emissora está sendo muito rígida com os protocolos de segurança e cuidados com colaboradores e convidados envolvidos na atração, que tem como objetivo arrecadar dinheiro para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Por isso, o formato do programa terá um esquema completamente diferente dos 21 anos anteriores.

“Por mais vazio que esteja o cenário deste ano, ele estará cheio de emoção, solidariedade e generosidade do povo brasileiro. O SBT acredita que há a possibilidade de fazer arrecadação bacana”, afirma ela.

Entre os apresentadores já confirmados, estão Daniel e Eliana, que são padrinhos da campanha e abrem a maratona beneficente na noite de sexta (6/11), e Maisa Silva e Celso Portiolli, os dois padrinhos virtuais do Teleton.

Também participarão do Teleton no palco, ao longo do sábado (7/11): Chris Flores, Tiago, Patrícia, Rebeca e Silvia Abravanel, Danilo Gentili, Ratinho, Luis Ricardo e Helen Ganzarolli. Não há previsão da participação de Silvio Santos presencialmente –aos 89 anos, o dono da emissora faz parte do grupo de risco para o coronavírus.

As apresentações de cantores, sempre aguardadas na maratona beneficente, desta vez acontecerão de forma remota, por meio de lives ou vídeos gravados por eles previamente. A dupla Anavitória e a sertaneja Paula Fernandes estão entre os artistas que participarão. Os famosos também mandarão mensagens falando sobre a importância do Teleton e das doações para a AACD.

Os influenciadores digitais, que nos últimos anos participaram de uma bancada localizada no palco, interagindo com doadores por telefone e com os apresentadores e convidados, também estarão em casa em 2020. Haverá interações por chamada de vídeo entre esses famosos e quem estiver comandando o programa no SBT.

Outra mudança provocada pela pandemia é o fato de que, pela primeira vez, não haverá uma meta de arrecadação nas doações. Apesar de a AACD precisar ainda mais de contribuições neste ano, por ter reduzido suas operações devido às limitações do contexto atual, há a compreensão de que o país enfrenta uma crise econômica. Por isso, seria complicado pedir mais dinheiro à população.

“Vamos lutar o máximo que for possível para conseguir doações. Este é um ano desafiador para todos nós, mas estamos contentes, mesmo diante das

adversidades, em poder realizar um Teleton tão especial, utilizando tecnologias e plataformas digitais que temos disponíveis”, diz Valdesir Galvan, CEO da AACD.

© 2020 . | Proibida a reprodução