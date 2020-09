Carol Narizinho brigou com MC Mirella após a formação da primeira roça de A Fazenda 12. “Tem que pensar!”, disse a ex-panicat para a cantora na madrugada desta quarta-feira (16). Durante a dinâmica do resta um, a funkeira poderia ter salvo a amiga, mas preferiu livrar Jojo Todynho da berlinda de eliminação.

“Você prefere salvar quem briga contigo, quem te xinga, quem te humilha do que salvar gente que tá sempre perto de ti?”, questionou a loira, ao comentar sobre as desavenças entre as funkeiras no confinamento. “Não, mas eu esqueci! Eu tava na pressão, [pensando] quem que eu vou salvar. Mas mana, fica calma”, aconselhou Mirella.

“Eu falei para a Lidi [Lisboa], para que você foi salvar o Mariano? Ele não ia pro negócio [a roça], mas na hora a gente nem pensa. Pergunta para a Victória [Villarim] ali como foi”, complementou a MC. “Você tem que pensar! Isso se chama cumplicidade e amizade”, rebateu a ex-panicat.

Mirella seguiu com a justificativa, mas foi cortada quando Jojo se aproximou e a agradeceu por a ter salvo da roça. Carol também se dispersou da conversa com a aproximação de outros peões.

Lucas Strabko, o Cartolouco, Raissa Barbosa, Fernandinho Beat Box e Rodrigo Moraes estão na berlinda. Os rapazes enfrentarão a prova do fazendeiro no programa ao vivo de hoje e, após o resultado, a votação da roça será aberta. Vote na enquete do . sobre quem deve ser eliminado da disputa.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows na TV, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#11 – Escala de ‘ranço’ em A Fazenda 12: Quem são os odiados e os favoritos?” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução