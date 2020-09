Tenet: entenda o conceito do filme [Spoiler]

Atenção! Este texto contém spoilers de Tenet.

Depois de meses fechadas, as salas de cinema voltaram a exibir um blockbuster inédito nos Estados Unidos. O novo filme de Christopher Nolan, Tenet, é um thriller de ficção científica que, como o diretor gosta de fazer, possui uma trama complexa e um interessante plot twist no final. Tendo estreado em diversos países, o longa já possui críticas e comentários sobre a maneira como tudo se encaixa no final.

Abaixo, apresentamos a ideia central de Tenet com algumas explicações feitas sobre como a trama acontece. Vale lembrar que o texto possui spoilers da trama e do final do filme.

Christopher Nolan, John David Washington e Clémence Poésy em ‘Tenet’Fonte: IMDb/Reprodução

Todo o conceito do filme se baseia na ideia de que o tempo pode ser revertido. Isso foi apresentado nos trailers e no título, e na trama pode ser observada a partir da metade do longa, quando a história começa a ser narrada de trás para frente. Porém, como Robert Pattinson já comentou, Tenet não é sobre viagem no tempo.

Para explicar isso, o filme usa um conceito de reverter a ordem de como as coisas acontecem. Em determinado momento de um dos trailers, o personagem de John David Washington entra em uma sala onde supostamente aconteceu um tiroteio e diz que aquilo “ainda não aconteceu”. A ideia é um pouco confusa, mas basicamente significa que é possível reverter o tempo, mesmo que a história e os personagens caminhem para o futuro.

Por esse motivo, a partir da metade do filme, a história começa a se repetir, ao mesmo tempo que avança. Os acontecimentos que já foram vistos até então, são apresentados de outra maneira, para explicar narrativamente o conceito do filme. No final, é revelado que o personagem de Washington é o responsável por trás de tudo que acontece no filme quando ele iniciou o programa Tenet no futuro. Assim, o filme encerra o ciclo, que inicia da mesma maneira que finaliza, porém, ao contrário.