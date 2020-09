Tenet estreia mal nos EUA, mas alcança US$ 200 milhões em todo o mundo

Os primeiros filmes lançados nos Estados Unidos após o início da pandemia mostram que o público ainda não está preparado para voltar aos cinemas. No último final de semana, Tenet, de Christopher Nolan, arrecadou US$ 6,7 milhões, acumulando US$ 29,5 milhões até agora. Já Os Novos Mutantes amargou US$ 2 milhões no período, alcançando US$ 15,3 milhões desde a estreia, há 2 semanas.

Vale ressaltar, entretanto, que nem todos os cinemas dos EUA estão reabertos: por enquanto, apenas 70% foi liberado, enquanto grandes mercados como Los Angeles e Nova York permanecem fechados. As bilheterias também foram impactadas pelo número menor de sessões e pela restrição da capacidade das salas

Por outro lado, os cinemas do resto do mundo estão salvando os produtores de Hollywood. Tenet conquistou US$ 30,6 milhões no mercado internacional no último final de semana, elevando sua bilheteria mundial para US$ 200 milhões. Resultados na China, na França e na Alemanha estão aparentemente normais em comparação com grandes lançamentos pré-pandemia.

A Warner tem demorado para divulgar os resultados diários das bilheterias de Tenet. O medo é que os jornalistas rotulem o filme como um fracasso, sem contextualizar o período da pandemia e as restrições impostas aos estabelecimentos. A expectativa do estúdio é que o filme de Nolan tenha uma carreira longa de exibição à medida que novas localidades reabram as salas.

Tenet alcançou US$ 200 milhões em todo o mundoFonte: Warner

Mulan conquista a China

Outra estreia muito aguardada desde o começo da pandemia era a de Mulan. O filme chegou à plataforma de streaming Disney +, recebendo críticas de que merecia ser visto nas telonas. Isso aconteceu no último final de semana, com a estreia de US$ 23 milhões na China.

Apesar de ter tido o melhor resultado do período, a bilheteria não foi tão explosiva quanto se esperava. Para comparação, o filme chinês The Eight Hundred estreou no mesmo final de semana e arrecadou US$ 21,7 milhões.

Na China, filmes norte-americanos podem ficar em exibição durante apenas 1 mês. Com os números da estreia, a estimativa é que Mulan conquiste no máximo US$ 41 milhões por lá. Isso seria inferior aos US$ 65 milhões estimados para Tenet, que, no último final de semana arrecadou US$ 10,2 milhões e ficou com a medalha de bronze.

Mulan estreia na ChinaFonte: Disney



Fonte: Tecmundo