Tenet: filme fatura US$ 20 milhões no 1º final de semana nos EUA

No seu primeiro final de semana nos Estados Unidos, Tenet faturou US$ 20 milhões nas bilheterias. O novo filme de Christopher Nolan é o primeiro blockbuster a estrear após o início da pandemia. A Warner Bros. aproveitou o feriado do Dia do Trabalhador, nos EUA, para tentar levar mais pessoas às cerca de 2.800 salas que exibiram o longa.

Já no restante do mundo, Tenet se aproxima dos US$ 150 milhões, após conseguir US$ 53 milhões na abertura, com destaque no Reino Unido, França, Coreia do Sul e Alemanha. A soma da bilheteria durante este final de semana chegou a US$ 78,3 milhões. O valor está abaixo do que seria esperado originalmente, porém, o estúdio reconhece que o filme está indo bem nas atuais circunstâncias.

“Não há literalmente nenhum contexto para comparar os resultados da estreia de um filme durante uma pandemia com qualquer outra circunstância”, disse o estúdio em nota. “Estamos em um cenário sem precedentes, então qualquer comparação com o mundo pré-Covid-19 seria injusta e sem base”.

Christopher Nolan e John David Washington nos bastidores de ‘Tenet’Fonte: IMDb/Reprodução

Para reverter o investimento de cerca de US$ 400 milhões, a Warner Bros. esperava uma arrecadação de US$ 800 milhões. Porém, executivos do estúdio reconhecem que Tenet terá uma estratégia diferente, e que o valor pode ser arrecadado, mas para isso precisará de mais tempo. David A. Gross, analista de bilheteria da FranchiseRe, afirmou que o filme está tendo o melhor desempenho no cenário que o país enfrenta.

“Com um número significativo de estados e cidades importantes dos EUA ainda fechados, esta é uma abertura justa”, disse Gross. “Os negócios nos EUA estão melhorando, mas um grande número de espectadores ainda não voltou. Por enquanto, isso é o melhor que pode acontecer”.

Com John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Fiona Dourif, Kenneth Branagh e Clémence Poésy no elenco, Tenet está previsto para estrear no Brasil no dia 15 de outubro.