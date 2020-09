A concorrência pelo papel de Juma no remake de Pantanal acaba de ganhar um nome inusitado: Daniela Albuquerque. Além de ter nascido na região pantaneira do Mato Grosso do Sul, a apresentadora da RedeTV! é atriz profissional e está disposta a ser submetida a testes na Globo para encarar a personagem. “Tenho olhar de onça”, afirma.

“Se o meu marido [Amilcare Dallevo, dono da RedeTV!] me liberasse eu faria sim, com certeza. É uma coisa de alma, de raiz. Eu amo as minhas raízes. É como se eu exaltasse as minhas raízes”, diz ela ao ..

Daniela tinha oito anos de idade quando a novela estreou na TV Manchete, mas se lembra muito bem da trama, que marcou sua vida. A apresentadora aponta uma série de características que afirma ter em comum com Juma.

“Eu me identificava [com a novela] porque é da minha terra. Eu sei a linguagem, o que as pessoas falam, os costumes, os trejeitos, tudo. Eu nasci no meio disso tudo. Eu sei o que é esse lugar. Não precisava nem fazer laboratório. Eu sou mais pantaneira do que gente que mora lá”, garante.

Daniela Albuquerque foi comparada a Juma Marruá ao publicar esta foto em suas redes sociais

Quem alertou a primeira-dama da RedeTV! sobre suas semelhanças com a personagem de Pantanal foram seus amigos e fãs. Na última segunda-feira (7), ela postou uma foto com os cabelos soltos, frisados e naturais. Foi o que bastou para que recebesse uma enxurrada de comentários, elogiando o visual e também comparando a Juma.

Além dos elogios, a apresentadora do Sensacional lembrou de uma entrevista que fez com Nani Venâncio, atriz que aparecia nua e se transformava na mulher-onça da vinheta de abertura da novela. “Ela falou que eu poderia ser a nova Juma por conta do meu olhar. Ela mesma me falou: ‘Você faria a Juma hoje’. Meu olhar é muito de onça”, lembra.

Daniela, no entanto, não manifestou oficialmente sua vontade à RedeTV! para participar dos testes, mas afirma ter condições de ser a protagonista do remake. “É óbvio que eu não faço parte do casting da Globo, mas em se tratando do lugar de raiz, eu sou [apta para o papel]. Eu tenho uma formação como atriz. Eu conseguiria muito fazer a personagem. Porque é o meu jeito”, diz.

Mesmo que não seja escalada para o papel, ela está feliz em ver sua terra natal voltar a ser retratada em uma novela da Globo. “Qualquer atriz que for escolhida vai fazer esse personagem perfeitamente. O importante é falar do meu Estado. Ainda mais agora que tá precisando, o Mato Grosso do Sul tá tendo muitas queimadas, tá trágico lá”, observa.

