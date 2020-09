Teoricamente: Não ter cultura organizacional é uma cultura – Parte 2

Dividimos a série “Teoricamente” em três partes para falarmos sobre o impacto das teorias nas empresas, através da Teoria das Organizações.

Nesta segunda parte falaremos sobre cultura organizacional e estratégias

A cultura de não ter cultura organizacional

Uma empresa conduzida no feeling é uma empresa sem direção. Haja vista que não há parâmetros ou conceitos.

Essa rigidez toda nos processos e na administração, acaba fazendo com a empresa funcione sempre no limite de seus recursos, “apagando incêndios” que nunca acabam, fazendo uma alusão mediante as urgências que nunca cessam.

Ou seja, atuando com pequenas demandas que nunca param de chegar, por conta da ausência estratégica nos negócios.

Você Pode Gostar Também:

O princípio da Administração é o oposto disso não só por conta dessa cultura de não ter cultura, como pelo contra fluxo quanto aos resultados.

A administração exige estratégias

A administração de empresas visa otimizar os recursos no que tange as utilidades, assim como potencializar os resultados da empresa. Contudo, isso não é feito de forma intuitiva, pois não seria uma administração.

Para viabilizar recursos e resultados é necessário fazer uso de ferramentas que auxiliam nas tomadas de decisões, as estratégias são baseadas em modelos eficazes.

Uma teoria de suposições inter-relacionadas, entretanto essas suposições são aceitas por seus adeptos.

Porquanto, as abordagens teóricas são adaptáveis a sociedade de cada época, por isso a administração está em constante mudança.

Na próxima parte falaremos mais sobre os conceitos de teorias.