Teoricamente: Praticamente sei de tudo! – Será? – Parte 3

Dividimos a série “Teoricamente” em três partes para falarmos sobre o impacto das teorias nas empresas, através da Teoria das Organizações.

Nesta terceira parte falaremos sobre o que é uma teoria e como funciona na prática.

Teoria é uma associação de observações

Portanto, uma teoria é uma forma de associar e integrar diversos acontecimentos e observações para criar um sistema compreensível quanto à explanação dos conceitos e interpretações da realidade.

Assim sendo, as teorias representam explicações ou preposições do momento.

É uma realidade construída que traz elementos importantes para que se entenda um ambiente.

Um grupo de pessoas constroem teorias com foco em um conjunto de suposições, criando uma rede de conexões para explicar ou propor soluções sobre uma realidade percebida.

Dessa forma, as teorias são baseadas em paradigmas que são indicadores sobre as decisões a serem tomadas.

A prática da teoria

A teoria organizacional é mais praticada do que parece, visto que foi por conta desse conjunto de observações que chegamos nas estratégias que utilizamos hoje nas empresas.

As teorias são observações que foram feitas de forma sistemáticas e acabou gerando conceitos.

Sendo assim, as observações criaram as ferramentas administrativas que orientam e apoiam os gestores quanto as decisões sólidas, assertivas e fundamentadas.

Ignorar as teorias é uma forma de desconhecer a essência dos propósitos de uma empresa, o que corrobora para uma ausência de cultura e gestão.

Tudo que é praticável já foi teórico e melhorado

Caso conheça o motivo da existência de uma estratégia, poderá adaptá-la a cultura da empresa, levando em consideração a tecnologia e necessidade da atualidade.

Já está praticando a teoria ainda que a ignore, sobretudo na verdade, quando a desenha. Uma vez que a teoria é a base de tudo que precisará para realizar uma gestão eficaz, eficiente e que agregue valor ao seu negócio.