Tereza Cristina abre o coração e revela por que odeia Griselda · .

Na reta final de Fina Estampa, Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai abrir o coração para Griselda (Lilia Cabral) e revelará o motivo por nutrir tanto ódio pela protagonista da novela das nove. Sequestrada por Ferdinand (Carlos Machado) e prestes a morrer nas mãos da vilã, Pereirão perguntará porque a madame quer tanto lhe matar e se surpreenderá com a resposta.

As cenas da revelação acontecerão no último capítulo da trama, em 18 de setembro. Se preparando para ir direto para o Além, a mãe de Antenor pedirá que a rival explique toda sua raiva: “Poderia me dizer por que me odeia tanto?”, questionará Pereirão, um pouco grogue do mata-leão que recebeu do capanga.

Pela primeira vez na trama de Aguinaldo Silva, a patroa de Crô (Marcelo Serrado) abrirá seu coração para a rival. Ela revelará que, de início, odiava a rival por ela ter se aproximado de René (Dalton Vigh) e de ter “roubado” os filhos René Junior (David Lucas) e Patrícia (Adriana Birolli).

“Mas depois, esse ódio todo foi além de qualquer razão. Ele acabou virando um vício. E, pra me curar dele, eu tenho que acabar contigo!”, gritará a megera mostrando que, apesar de não ser filha de Carlota Valdez, é tão louca quando a empregada.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

