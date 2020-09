Tereza Cristina afia faca para degolar ‘galinha’ faladeira; saiba quem · .

Apesar de não ser uma mulher do campo, Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai pedir para que Crô (Marcelo Serrado) amole todas as facas de sua casa para “degolar” uma galinha em Fina Estampa. A megera da novela das nove tocará o terror em Marilda (Kátia Moraes), após a empregada dar indícios de que irá à polícia contar os podres da vilã.

A ameaça acontecerá no penúltimo capítulo do folhetim de Aguinaldo Silva, que irá ao ar nesta quinta (17). Tereza Cristina aparecerá de surpresa na cozinha de sua mansão e atormentará Crô e Marilda. “Saiu tão cedo pra onde?”, perguntará o mordomo, preocupado com o comportamento suspeito de sua diva.

“Fui ao cemitério visitar meus pais”, mentirá a megera. Na verdade, ela estava de conchavo com Ferdinand (Carlos Machado) para acertar os últimos detalhes do plano para sequestrar Griselda (Lilia Cabral).

“Sei… E qual deles? Se me permite a pergunta”, indagará o tio de Vanessa (Milena Toscano), com delicadeza para não estressar a “filha de Osíris”. Mas a megera destilará seu veneno mesmo assim. “Eu não permito coisa alguma. Desde quando eu devo satisfações a um mero criado?”, retrucará, possessa.

Doida de pedra

A sessão de tortura emocional não irá parar por aí. A ricaça pegará uma faca e fará uma observação para lá de macabra sobre o utensílio. “[Está] Completamente cega”, dirá, admirando o objeto. “Só se for pra senhora”, responderá a colega de Baltazar (Alexandre Nero), com receio de ser picotada.

Tereza Cristina não dará ouvidos a empregada e mandará seu fiel escudeiro para uma nova missão: “Slave [escravo], manda amolar as facas. Quero todas muito afiadas, caso eu precise cortar a cabeça de uma certa galinha!”, reforçará a antagonista, de olho em Marilda e saindo de cena.

A funcionária tremerá da cabeça aos pés com o aviso: “Você é testemunha. Isso não foi uma ordem, é uma ameaça!”, dirá para Crô. Mas o mordomo colocará a situação em panos quentes: “Calma, ela tava só brincando”.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem. Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

Ouça “#30: Casais felizes e vilã morta-viva: Tudo sobre o final de Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução